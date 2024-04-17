Собчак укорила Дурова за его отношение к «олигархическим удовольствиям»

Собчак заявила, что не любит в Павле Дурове его отношение к дорогим вещам

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак укорила основателя Telegram, предпринимателя Павла Дурова за его отношение к дорогим вещам. Нелюбимую черту медиаменеджера она назвала в своем Telegram-канале.

«Я вот люблю Дурова во всем, кроме этого посыла про "нет ни яхт, ни недвижимости". Чувак, ты эти деньги не украл, ты их честно заработал. Так почему же не сделать свою жизнь полной этих милых олигархических удовольствий?» — отметила она.

По мнению Собчак, атрибуты богатства могут сделать жизнь комфортнее. Она назвала странным поведение, при котором обеспеченный человек намеренно отказывается от этого. «Очевидно же, что на яхте удобнее, чем на пароме. И на частном джете лучше, чем экономом "Победы". Поэтому есть в этом какое-то кокетство», — заключила журналистка.

17 апреля американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Дуровым в соцсети X (бывшая Twitter). В нем предприниматель заявил, что на его счете в банке лежит несколько сотен миллионов долларов. При этом, по словам Дурова, он не покупает на них недвижимость, яхты или самолеты.