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11:48, 17 апреля 2024Наука и техника

iPhone 15 оказался медленнее флагманов Samsung

Ookla: скорость интернета 5G iPhone 15 оказалась ниже, чем у Samsung Galaxy S24

Фото: Aly Song / Reuters

Флагманы Apple уступили новым смартфонам Samsung в тестах скорости интернета. Об этом сообщает издание 9to5Mac со ссылкой на отчет компании Ookla.

В рамках тестирования Ookla сравнила, с какой скоростью передают данные актуальные флагманы Apple и Samsung. Выяснилось, что аппараты Samsung Galaxy S24 продемонстрировали более высокую медианную производительность 5G, чем устройства линейки iPhone 15.

Данные были собраны на основе замеров скорости интернета по всему миру в период с 1 февраля по 24 марта. Телефоны Samsung Galaxy S24 показали статистически значимое преимущество по средней скорости загрузки 5G в 7 из 15 стран. Так, в США скорость интернета на iPhone 15 оказалась на 34 мегабита в секунду ниже, чем у флагманов Samsung — 273 против 307 мегабит в секунду.

Аналитики заметили, что самая высокая скорость 5G была зафиксирована в ОАЭ. Здесь средняя скорость на смартфонах Samsung Galaxy S24 составила 828 мегабит в секунду, iPhone 15 — 819 мегабит в секунду.

Ранее источники издания Korea Times выяснили, что корпорация Samsung вернула себя статус ведущего производителя смартфонов в мире. Samsung получила долю 20 процентов, Apple — 18 процентов.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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