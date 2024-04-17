США разозлили жителей Финляндии на границе с Россией

Yle: США разозлили жителей Ивало в Финляндии, отправив военных без разрешения

США разозлили жителей города Ивало в Финляндии на границе с Россией, отправив туда военных без разрешения. Об этом сообщает издание Yle.

Саамский парламент раскритиковал правительство Финляндии за то, что с саамами не обсудили вопросы, связанные с Соглашением о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и США.

По словам председателей Саамского парламента Пириты Няккяляярви, Лео Айкио и Туомаса Аслака Юусо, информация о включении Ивало, расположенного в саамском регионе, в сферу действия соглашения пришла к ним через СМИ.

Согласно финскому законодательству, власти должны консультироваться с саамами по всем значительным мерам, которые могут повлиять на положение саамов и которые касаются этого региона.

14 декабря 2023 года министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о подписании соглашения с США. Согласно договору, американская сторона получает доступ к 15 военным базам. Кроме того, договор предусматривает въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспорта.