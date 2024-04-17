В Татарстане рассказали о последствиях атаки беспилотника ВСУ

В Татарстане сообщили об отсутствии последствий атаки дрона ВСУ по региону

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Татарстану никто не пострадал. Об этом сообщил глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев в Telegram.

В среду, 17 апреля, ВСУ второй раз за период проведения спецоперации попытались атаковать Татарстан. Целью беспилотника могла быть особая экономическая зона «Алабуга» в Елабужском районе.

В результате уничтожения беспилотника разрушений также удалось избежать, отметил Нуриев. Особая экономическая зона работает в штатном режиме, на месте падения обломков дрона работают силовики, добавил он.

Еще одной целью предпринятой ВСУ попытки атаковать поволжские регионы России стала Мордовия. В небе над этой республикой также был сбит украинский беспилотник.