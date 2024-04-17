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15:44, 17 апреля 2024Ценности

Внешний вид Джонни Деппа на публике взволновал фанатов

Фото: Dave Benett / Contributor / Getty images

Американский актер Джонни Депп посетил премьеру фильма «Жанна Дюбарри» в Лондоне и взволновал фанатов своим внешним видом. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

60-летний мужчина вышел на публику в белой классической рубашке и костюме, состоящем из брюк и пиджака. Помимо этого знаменитость надел длинное серое пальто и ботинки. В качестве аксессуаров он выбрал очки для зрения, галстук, серьгу и несколько колец.

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Поклонники оценили образ Деппа в комментариях под материалом. «Он действительно изменился», «Он стареет, но хорош», «Мне очень нравится Джонни Депп, но прически, с которыми он ходит в последнее время, просто ужасны», — подчеркнули они.

В мае 2023 года гнилые зубы Джонни Деппа на Каннском кинофестивале вызвали отвращение у фанатов. Пользователь Twitter заметил, что у 59-летнего артиста сильно испортились зубы.

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      Екатерина Ештокина
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