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14:27, 18 апреля 2024Наука и техника

На iPhone появился первый альтернативный магазин приложений

Для iPhone выпустили первый сторонний магазин с приложениями AltStore PAL

Фото: Aly Song / Reuters

Пользователям iPhone из Евросоюза (ЕС) стал доступен первый сторонний магазин приложений. Но это обратило внимание издание The Verge.

Магазин AltStore PAL появился благодаря «Закону о цифровых рынках» (DMA), принятому в ЕС в марте. Для использования магазина нужно подключить платную подписку, она составляет 1,5 евро в год. По словам журналистов, таким образом создатели магазина оплачивают комиссию Apple.

В магазине появился в том числе эмулятор Delta, позволяющий запускать консольные игры для NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance и Nintendo DS. Также в альтернативном магазине выпустили приложение-менеджер буфера обмена Clip.

По словам авторов The Verge, перед установкой AltStore PAL придется трижды отреагировать на предупреждения Apple, в которых говорится, что настраиваемый на iPhone магазин позволяет загружать приложения в обход App Store. Также журналисты отметили, что AltStore — репозиторий с не разрешенными для публикации в App Store приложениями — существует с 2019 года.

В середине марта стало известно, что компания Apple разрешит загружать приложения на iPhone напрямую, в обход App Store. При этом разработчики ПО должны будут соответствовать определенным критериям.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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