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11:08, 18 апреля 2024Наука и техника

Boston Dynamics отменила выпуск робота-гуманоида Atlas

TechCrunch: производство робота Atlas от Boston Dynamics прекратили

Фото: Josh Reynolds / AP

Американская компания Boston Dynamics заявила о прекращении разработки робота Atlas. Об этом сообщает издание TechCrunch.

В фирме, принадлежающей корейской корпорации Hyundai, рассказале об отмене проекта Atlas. Boston Dynamics выпустила прощальное видео с записями робота-гуманоида, в котором заявила, что Atlas «пора отправиться на пенсию».

В компании не стали называть причину отмены проекта. Однако представители фирмы заявили, что будут использовать наработки при создании других роботов. По словам журналистов, Boston Dynamics не занималась продажей Atlas коммерческим компаниям, поэтому, вероятно не смогла найти способ заработать на роботе. Также, возможно, Atlas устарел на фоне новых машин.

Впервые Atlas представили почти 11 лет назад. Компания выпустила человекоподобного робота, созданного специально для замены человека на тяжелом или опасном производстве. По мнению журналистов TechCrunch, Boston Dynamics вложила в разработку гуманоида миллионы долларов.

В середине марта стало известно, что немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz заключил договор об использовании роботов. Гуманоиды от компании Apptronik будут работать в тестовом режиме на одном из заводов Mercedes в Венгрии.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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