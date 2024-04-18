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13:11, 18 апреля 2024Бывший СССР

Буданов рассказал о мечте устроить в Москве «парад победы»

Глава ГУР Буданов: в наших мечтах есть «парад победы в Москве»
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признался, что украинское руководство мечтает о «параде победы в Москве». Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

«В мечтах россиян они оккупировали всю Украину, а в наших мечтах у нас есть парад победы в Москве», — заявил Буданов.

Глава ГУР также отмечал, что не верит в способность бывшего президента США и возможного кандидата Дональда Трампа завершить конфликт на Украине за один день.

Кроме того, Буданов пригрозил России новыми нападениями «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Также он намерен увеличить число атак дронов.

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