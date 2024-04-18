Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:45, 18 апреля 2024Ценности

Дженнифер Лопес показала архивное фото 20-летней давности

Изображение: @jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес сравнила внешность на архивном фото 20-летней давности и сейчас. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных снимках 54-летняя звезда показала внешний вид в молодости. Так, она предстала в темно-синей джинсовой рубашке, массивных серьгах и золотом колье. При этом ей сделали объемную укладку и макияж в нейтральных оттенках.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

В то же время на фото, сделанном в текущем году, исполнительница позировала обнаженной, дополнив образ золотой цепью. Лопес завили волосы в крупные локоны и сделали мейкап с акцентом на глаза. «Это я тогда и сейчас», — подписала она пост.

Ранее живот Лопес на новых фото папарацци смутил пользователей сети. Звезду запечатлели на улице в Нью-Йорке, США, когда она направлялась на тренировку.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Солдат ВСУ прочитал записку, сброшенную с российского беспилотника, и сдался в плен. Что было в послании?

      В США захотели контролировать ядерное оружие Северной Кореи

      Футболист «Спартака» рассказал об эмоциях главного тренера после увольнения

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      Редкое природное явление при извержении вулкана сняли на видео

      Дженнифер Лопес показала архивное фото 20-летней давности

      В России начали испытания первого наноспутника с радиолокатором

      Страховщики «Северного потока» объяснили отказ платить

      Захарова уличила Францию в размывании собственного суверенитета

      Российские авиакомпании выполнили задержанные рейсы из Дубая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше