Дженнифер Лопес показала архивное фото 20-летней давности

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес сравнила внешность на архивном фото 20-летней давности и сейчас. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных снимках 54-летняя звезда показала внешний вид в молодости. Так, она предстала в темно-синей джинсовой рубашке, массивных серьгах и золотом колье. При этом ей сделали объемную укладку и макияж в нейтральных оттенках.

В то же время на фото, сделанном в текущем году, исполнительница позировала обнаженной, дополнив образ золотой цепью. Лопес завили волосы в крупные локоны и сделали мейкап с акцентом на глаза. «Это я тогда и сейчас», — подписала она пост.

Ранее живот Лопес на новых фото папарацци смутил пользователей сети. Звезду запечатлели на улице в Нью-Йорке, США, когда она направлялась на тренировку.

