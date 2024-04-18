Президент Польши одной фразой оценил встречу с Трампом

Президент Польши Дуда обсудил с Трампом увеличение оборонных расходов НАТО

Президент Польши Анджей Дуда встретился с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, чтобы обсудить намерения поднять процент оборонных расходов НАТО. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

«После почти 2,5-часовой встречи Дуда сказал лишь, что это была "дружеская встреча в очень приятной атмосфере"», — отмечается в материале агентства.

Трамп и Дуда сходятся во мнении о необходимости увеличить всем странам НАТО расходы на оборону. В частности, польский лидер призвал других членов альянса увеличить свои расходы до трех процентов ВВП. В ходе своего визита он указал Трампу на важность данных мер из-за конфликта на Украине.

Таким образом, это стало очередной встречей Трампа с зарубежным политиком. До этого к нему приезжали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Аргентины Хавьер Милей, а также глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Многие международные лидеры исходят из возможной победы Трампа на выборах, которые пройдут 5 ноября, чем объясняется желание заранее установить с ним хороший контакт.

Ранее факт встречи Трампа с Кэмероном назвали большим успехом в Британии. Интерес Лондона вызван опасениями из-за ситуации на Украине и надеждами на помощь США.