Раскрыт топ самых дорогих покупок россиян в магазинах из-за рубежа в 2024 году

В топ самых дорогих покупок россиян из-за рубежа попали товары Cartier и Apple

Аналитики раскрыли топ самых дорогих покупок, которые россияне делали в заграничных магазинах в 2024 году. Исследование, которое поступило в распоряжение «Ленты.ру», провел сервис по выкупу и доставке товаров из-за рубежа CDEK.Shopping.

Согласно приведенным данным, самыми дорогостоящими вещами стали мужские зимние ботинки люксового бренда Louis Vuitton за 731 тысячу рублей, сумка того же модного дома за 652 тысячи рублей, а также часы Tank Must ювелирного дома Cartier стоимостью 386 тысяч рублей. Кроме того, в топ попала PTZ-камера FR7 Cinema Line Sony за 1,1 миллиона рублей.

В то же время вторым товаром из категории «электроника» в рейтинге стал системный блок Apple Mac Pro, цена которого также составила 1,1 миллиона рублей. При этом компьютер Apple Mac Studio M1 Ultra обошелся одному из покупателей в 880 тысяч рублей.

Ранее в апреле россияне раскрыли отношение к локальным брендам.