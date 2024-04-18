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17:35, 18 апреля 2024Из жизни

Релоцированный морской слон вернулся в город за неделю

В Канаде морской слон Эмерсон вернулся в город из дикой природы за неделю

Фото: M. Guyt / Globallookpress.com

В Канаде сотрудники департамента по охране дикой природы переместили морского слона из города на отдаленный пляж, однако животное вернулось. Об этом пишет The Guardian.

В апреле зоозащитники приняли решение переместить молодого морского слона по имени Эмерсон за пределы города Виктория, поскольку животное не выказывало страха перед людьми и часто устраивалось на отдых на клумбах в парках и на парковках. При этом люди подходили слишком близко к Эмерсону, фотографировались с ним, гладили его и даже позволяли детям касаться носа животного, несмотря на запреты правоохранителей.

Специалистам удалось погрузить морского слона весом 225 килограммов в сон, положить его в кузов грузовика и перевезти на отдаленный пляж вдали от человеческого жилья. Однако релоцированный Эмерсон меньше, чем за неделю, преодолел расстояние в 200 километров и вернулся в Викторию. Это шокировало зоологов, которые организовывали его транспортировку.

Эмерсон родился в 2022 году. Мать оставила его, поэтому в первые месяцы жизни за ним ухаживали волонтеры. Однако после морского слона выпустили в дикую природу.

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Северные морские слоны проводят большую часть своей жизни в воде, но выходят на берег для размножения и линьки. Эмерсон в настоящее время занят линькой, в течение этого времени он сбросит весь мех и слой старой кожи.

Ранее в чилийском городе Пуэрто-Сиснес морской слон размером с миниатюрную машину вылез на сушу и посеял панику в десяти жилых кварталах. Помочь заблудившемуся животному прибыли полиция и служащие чилийского военно-морского флота.

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      Антонина Черташ
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