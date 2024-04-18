Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:48, 18 апреля 2024Культура

Селин Дион выпустит фильм о своей неизлечимой болезни

Селин Дион выпустит документальный фильм, посвященный ее неизлечимой болезни

Фото: Chris Pizzello / Reuters

Канадская певица Селин Дион анонсировала выход документального фильма, посвященного ее неизлечимой болезни. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Картина под названием I am: Celine Dion («Я: Селин Дион») выйдет 25 июня на стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Режиссером проекта выступит номинантка на премию «Оскар» Ирен Тейлор Бродски.

В фильме будет показан «честный взгляд из-за кулис на борьбу культовой суперзвезды с болезнью, изменившей ее жизнь». Создатели также подчеркнули, что картина станет любовным письмом артистки к своим поклонниками, в котором она продемонстрирует стойкость человеческого духа, а также расскажет о музыке, ставшей частью ее жизни.

В 2023 году певица потеряла контроль над своим телом из-за диагностированного у нее синдрома мышечной скованности. Сестра артистки Клодетт Дион сообщила СМИ, что от малоизученного недуга Селин пока не изобретено лекарства.

Ранее Селин Дион, у которой диагностировали синдром мышечной скованности — неизлечимое неврологическое заболевание, впервые за долгое время появилась на публике.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский признал, что ВСУ атаковали аэродром в Крыму. По нему могли ударить баллистическими ракетами

      В питомнике на Урале нашли десятки замерзших собак

      ФСБ изъяла используемые террористами и диверсантами тысячи SIM-карт

      Члена банды Басаева отдали под суд за нападение на военных в Чечне

      Производителей яиц в России предостерегли от пасхального роста цен

      В Совфеде порассуждали о прозвучавшем из Польши «комплименте с душком»

      В России спрогнозировали «революцию зарплат»

      Конгрессвумен США заявила о требовании американцев заключить мир на Украине

      Пленный рассказал о плотности российского огня на направлении Урожайного

      Ирина Шейк показала откровенное декольте на новом фото

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше