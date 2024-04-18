Селин Дион выпустит фильм о своей неизлечимой болезни

Селин Дион выпустит документальный фильм, посвященный ее неизлечимой болезни

Канадская певица Селин Дион анонсировала выход документального фильма, посвященного ее неизлечимой болезни. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Картина под названием I am: Celine Dion («Я: Селин Дион») выйдет 25 июня на стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Режиссером проекта выступит номинантка на премию «Оскар» Ирен Тейлор Бродски.

В фильме будет показан «честный взгляд из-за кулис на борьбу культовой суперзвезды с болезнью, изменившей ее жизнь». Создатели также подчеркнули, что картина станет любовным письмом артистки к своим поклонниками, в котором она продемонстрирует стойкость человеческого духа, а также расскажет о музыке, ставшей частью ее жизни.

В 2023 году певица потеряла контроль над своим телом из-за диагностированного у нее синдрома мышечной скованности. Сестра артистки Клодетт Дион сообщила СМИ, что от малоизученного недуга Селин пока не изобретено лекарства.

Ранее Селин Дион, у которой диагностировали синдром мышечной скованности — неизлечимое неврологическое заболевание, впервые за долгое время появилась на публике.