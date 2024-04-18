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11:07, 18 апреля 2024Культура

Суд оштрафовал Монеточку и Макаревича за нарушение деятельности иноагента

Макаревичу не удалось обжаловать штраф за нарушение деятельности иноагента

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Суд утвердил административное наказание певице Елизавете Грыдымовой, выступающей под псевдонимом Монеточка, а также лидеру рок-группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (включены Минюстом в реестр иноагентов) в виде штрафа из-за нарушений порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

«Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы о назначении Гырдымовой Елизавете Андреевне административного наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Аналогичное решение суд вынес и Макаревичу, которого обязали выплатить 35 тысяч рублей в качестве административного штрафа.

Ранее Макаревич осудил показательную скорбь на фоне теракта в «Крокус Сити Холле».

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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