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14:44, 18 апреля 2024Спорт

Тренера «Рубина» дисквалифицировали за оскорбительное поведение

Тренера «Рубина» Рахимова отстранили на два матча за оскорбительное поведение

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера казанского «Рубина» Рашида Рахимова на два матча чемпионата страны. Об этом сообщил председатель КДК Артур Григорьянц, слова которого передает «Матч ТВ».

Рахимова отстранили за оскорбительное поведение в отношении соперника. «Испытательный срок составляет один год. Также наложен штраф 50 тысяч рублей», — заявил Григорьянц. Он добавил, что на один матч распространяется реальное наказание, а на второй — условное.

На заседании Рахимов извинился и сказал, что ему не присуще такое поведение. «Он не рецидивист, у него не было прямых красных карточек. Мы это учли как положительную характеристику», — отметил Григорьянц.

14 апреля «Рубин» в гостях проиграл «Крыльям Советов» в матче 24‑го тура со счетом 2:0. В перерыве Рахимов был удален за предложение тренеру самарцев Сергею Булатову подраться.

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      Дарья Коршунова
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