У россиян появится возможность попробовать «весенний обед» Канта

На ярмарке в центре Калининграда представят «любимые блюда» философа Канта

На острове Канта в Калининграде с 20 апреля по 12 мая пройдет ярмарка, посвященная 300-летию философа. На ней россиян угостят «любимыми блюдами» немецкого мыслителя, указали в Кафедральном соборе.

У россиян на ярмарке появится возможность «собрать плоды познания и загадать желание», заедая все любимой едой философа из его «весеннего обеда».

Утверждается, что 25 поваров приготовят различные вариации трески, в том числе люля-кебаб из рыбы. Помимо этого, там появятся паста из сельди с яблоком, лосося, уникального балтийского угря и похлебки в хлебе. Также рестораны подготовят свои варианты «любимых блюд» Канта.

Ранее в Пермском крае открыли необычное производство — там делают чипсы из оленьего мха. В числе основных ингредиентов — ягель и лесные ягоды. В «Басöк Парме» заявили, что первые упаковки чипсов уже можно приобрести в местном магазине.

Тем временем в Сибири появился ресторан Жерара Депардье. Актер открыл «Жерарню» в Новосибирске еще 22 марта. Заведение, находящееся в историческом особняке, имеет три зала и рассчитано на 100 посадочных мест. Интерьер одного из залов напоминает парижский ресторан.