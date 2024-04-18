Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:15, 18 апреля 2024Моя страна

У россиян появится возможность попробовать «весенний обед» Канта

На ярмарке в центре Калининграда представят «любимые блюда» философа Канта

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

На острове Канта в Калининграде с 20 апреля по 12 мая пройдет ярмарка, посвященная 300-летию философа. На ней россиян угостят «любимыми блюдами» немецкого мыслителя, указали в Кафедральном соборе.

У россиян на ярмарке появится возможность «собрать плоды познания и загадать желание», заедая все любимой едой философа из его «весеннего обеда».

Утверждается, что 25 поваров приготовят различные вариации трески, в том числе люля-кебаб из рыбы. Помимо этого, там появятся паста из сельди с яблоком, лосося, уникального балтийского угря и похлебки в хлебе. Также рестораны подготовят свои варианты «любимых блюд» Канта.

Ранее в Пермском крае открыли необычное производство — там делают чипсы из оленьего мха. В числе основных ингредиентов — ягель и лесные ягоды. В «Басöк Парме» заявили, что первые упаковки чипсов уже можно приобрести в местном магазине.

Тем временем в Сибири появился ресторан Жерара Депардье. Актер открыл «Жерарню» в Новосибирске еще 22 марта. Заведение, находящееся в историческом особняке, имеет три зала и рассчитано на 100 посадочных мест. Интерьер одного из залов напоминает парижский ресторан.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве нелегальный мигрант зарезал байкера из-за парковки и сбежал. Его ищут силовики и мотоциклисты

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      Москву накроет циклон «Гори»

      Россиян предупредили о риске роста отказов при денежных переводах

      На Украине заявили об угрозе обрушения памятника национального значения

      Пропавшую в Испании туристку нашли без признаков жизни и с ножевыми ранениями

      Подозреваемый в расправе над россиянином из-за парковки задержан

      Стали известны детали дела о предполагаемых российских шпионах в Германии

      На российских журналистов напали в доме любовницы американского миллиардера

      Ударивший москвича из-за парковки оставил нож и пистолет в брошенной машине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше