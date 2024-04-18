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19:49, 18 апреля 2024Россия

Уровень воды в затапливающей российский регион реке побил 30-летний рекорд

Шумков: уровень воды в реке Тобол на ряде участков превысил максимум 1994 года

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Уровень воды в реке Тобол на ряде участков в Курганской области превысил максимум 1994 года, побив рекорд 30-летней давности. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в Telegram.

По его словам, из-за половодья участок дамбы в районе Вороновки начал протекать, так как испытывает большую нагрузку. Сейчас там организованы аварийные работы. Губернатор призвал жителей прилегающих улиц эвакуироваться, вывозя в первую очередь детей, женщин, пожилых и маломобильных россиян.

Ранее Шумков пожаловался, что жители Кургана не хотят эвакуироваться с затопленных территорий из-за неверия в серьезность угрозы. По его словам, горожане утверждают, что «в 1994 году было страшно, но пережили». Губернатор подчеркнул, что нынешнее половодье отличается от предыдущих. Он объяснил, что в город направляется 1,3 миллиарда кубометров воды, сброшенной с двух водохранилищ.

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В начале апреля в России началось мощное половодье, затронувшее десятки регионов. В МЧС объяснили, что к сильному паводку привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки. В свою очередь, глава ведомства Александр Куренков назвал нынешнее половодье самым масштабным за несколько последних десятилетий.

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      Константин Лысяков
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