Депутат Госдумы Ивлев: Киев вооружает РДК на деньги США и НАТО

Запад причастен к деятельности «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев, слова которого приводит «МК».

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пригрозил России новыми вылазками РДК.

По словам депутата, РДК являются предателями, которых Киев обучает и вооружает за счет США и блока НАТО. Ивлев напомнил об участии РДК в диверсиях на территории России и заявил, что участников организации ждет суровое наказание на поле боя или на основании решения суда.

Ранее в Крыму заявили, что своими словами Буданов фактически признал вовлеченность РДК в боевые действия на стороне Украины. «РДК является украинским проектом», — сказал председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Он добавил, что Буданов таким образом разрушил создаваемый на Украине миф об РДК как о движении сопротивления.