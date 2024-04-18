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12:12, 18 апреля 2024Россия

В Госдуме заявили о причастности НАТО к деятельности РДК

Депутат Госдумы Ивлев: Киев вооружает РДК на деньги США и НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Запад причастен к деятельности «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев, слова которого приводит «МК».

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пригрозил России новыми вылазками РДК.

По словам депутата, РДК являются предателями, которых Киев обучает и вооружает за счет США и блока НАТО. Ивлев напомнил об участии РДК в диверсиях на территории России и заявил, что участников организации ждет суровое наказание на поле боя или на основании решения суда.

Ранее в Крыму заявили, что своими словами Буданов фактически признал вовлеченность РДК в боевые действия на стороне Украины. «РДК является украинским проектом», — сказал председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Он добавил, что Буданов таким образом разрушил создаваемый на Украине миф об РДК как о движении сопротивления.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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