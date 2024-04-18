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09:37, 18 апреля 2024Россия

В Крыму сделали один вывод из слов Буданова об РДК

В Крыму заявили, что Буданов подтвердил кураторство РДК Западом и Украиной
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинское военное руководство фактически подтвердило причастность Киева к деятельности «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом заявил РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пригрозил России новыми вылазками РДК.

«РДК является украинским проектом», — сделал вывод Смирнов из слов руководителя ГУР. Таким образом, Буданов опроверг «миф, так упорно создаваемый украинской и западной пропагандой», об РДК как о движении сопротивления, добавил он.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении складов РДК. Удар по выявленным целям был нанесен авиацией и артиллерией Вооруженных сил России.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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