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13:49, 18 апреля 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о росте случаев насилия после возвращения бойцов СВО

Песков заявил, что рейтинги МВД о домашнем насилии не вызывают беспокойство
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Рейтинги министерства внутренних дел (МВД) России с показателями о домашнем насилии не вызывают беспокойства. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, фиксируется рост случаев домашнего насилия после возвращения бойцов специальной военной операции из зоны боевых действий, представитель Кремля напомнил, что 2 апреля Владимир Путин принимал участие в заседании расширенной коллегии МВД. «Среди вызывающих обеспокоенность показателей рейтинги насилия никак не фигурировали», — подчеркнул Песков.

Ранее в Челябинске участник спецоперации расправился с бывшей женой. Как стало известно, вернувшийся с СВО мужчина в течение двух дней отмечал 23 Февраля, а после в течение часа пытался попасть домой, где находилась его экс-супруга, которая не впускала его. Вскоре соседи услышали женский крик. Когда прибывшие на место полицейские вскрыли входную, то констатировали смерть россиянки.

Помимо этого, в январе жительница подмосковного Щелкова заявила в полицию на вернувшегося с СВО супруга. По словам 48-летней женщины, в один из вечеров мужчина набросился на нее и начал душить.

ЖЗЛ
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