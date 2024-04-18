В российском регионе нашли обломки беспилотника самолетного типа

Калужский губернатор Шапша сообщил, что в Кировском районе нашли обломки БПЛА

В Кировском районе Калужской области нашли обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram.

По его словам, на месте работает оперативная группа. Подробности о месте падения дрона и последствиях на земле губернатор не привел.

Ранее, 17 апреля, в калужском селе Некрасово местные жители обнаружили метеозонд, зацепившийся за опору линии электропередачи возле частного дома. К шару были прикреплены две коробки, в одной из которых находилась бутылка, предположительно, со взрывчаткой.

В тот же день сообщалось, что в лесополосе в Жуковском районе Калужской области нашли обломки пятиметрового беспилотника, который в результате взрыва оставил трехметровую воронку. Место падения дрона находится более чем в 300 километрах от границы с Украиной.