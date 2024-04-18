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10:21, 18 апреля 2024Россия

Володин высказался о противниках закона об иноагентах

Володин: любая суверенная страна должна принять закон об иноагентах

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Любая страна, которая хочет стать суверенным государством, должна принять закон об иностранных агентах, противники же этой инициативы действуют в интересах других государств, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Суть закона заключается в том, что он запрещает вмешиваться во внутренние дела государства, пояснил Володин, подчеркнув, что история закона об иноагентах началась в США в 1938 году. По словам политика, в Штатах нормы закона остаются самыми жесткими в мире — они дают возможность принимать решения, ограничивающие свободу слова и затрудняющие деятельность ряд СМИ. При этом срок уголовного наказания за нарушение законодательства может составлять до пяти лет лишения свободы.

Аналогичное законодательство действует в Британии, Израиле, Австралии и других странах, напомнил Володин, отметив, что в России закон был принят в 2012 году. Инициативы по этому вопросу также сейчас рассматриваются в Грузии и во Франции.

«Одним странам, если они готовы служить Вашингтону, — можно принимать законы об иноагентах. Но только с разрешения США. Другим, кто хочет прикрыть лазейки для внешнего вмешательства и порабощения страны, а также проводит самостоятельную политику и стремится к независимости, — нельзя», — прокомментировал ситуацию с общественным резонансом в Грузии вокруг закона об иноагентах Володин.

О принятии парламентом Грузии в первом чтении законопроекта об иноагентах стало известно 17 апреля. Президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на документ. В свою очередь, протестующие в Тбилиси у здания парламента выдвинули властям Грузии ультиматум, чтобы они отозвали законопроект об иноагентах.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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