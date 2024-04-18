Юрист предрекла возбуждение дела против Лепса из-за выбитого гаджета

Юрист Подгрудкова: против Лепса могут возбудить дело из-за выбитого гаджета

Юрист Анастасия Подгрудкова в беседе с изданием «Страсти» рассказала, что грозит певцу Григорию Лепсу, выбившему телефон из рук девушки-фанатки на концерте в Костроме.

Артисту не понравилось, что поклонница снимала его слишком близко и не реагировала на просьбы убрать гаджет подальше. По словам юриста, Лепса могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности — все зависит от степени причиненного ущерба.

Также поклонница имеет право подать заявление в суд на взыскание с певца материального ущерба и моральной компенсации. Однако такой инициативы девушка пока не изъявляла.

Григорий Лепс выбил телефон из рук фанатки во время концерта в Костроме в субботу, 13 апреля. Телефон девушки не сломался. По их словам, она осталась «очень довольна, что вывела певца из себя».

Российский певец Сергей Трофимов, выступающий под псевдонимом Трофим, раскритиковал поведение своего коллеги. Исполнитель признался, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта. По его мнению, фанатке следовало убрать мобильник после просьбы артиста и не лезть к нему «так внаглую».