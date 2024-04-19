50-летняя Виктория Бекхэм снялась в откровенном наряде

Экс-участница поп-группы Spice Girls Виктория Бекхэм снялась в бюстгальтере

Британская предпринимательница, дизайнер и экс-участница поп-группы Spice Girls Виктория Бекхэм снялась в откровенном наряде в честь дня рождения. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя звезда разместила снимок, на котором предстала в черном классическом костюме, состоящем из брюк и пиджака. При этом она расстегнула последний и продемонстрировала подтянутый живот с кубиками пресса.

Кроме того, знаменитость примерила черный кружевной бюстгальтер без подклада. В то же время Бекхэм сделали укладку с легкими локонами и нанесли макияж в нейтральных тонах.

В марте Виктория Бекхэм показала лучший подарок от мужа. Звезда, сломавшая ранее ногу во время тренировки, рассказала, что супруг приобрел для нее коленный самокат KneeRover с четырьмя колесами и платформой для поврежденной конечности.