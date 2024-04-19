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07:50, 19 апреля 2024Спорт

Боец UFC назвал преимущество России над США

Боец UFC Арман Царукян заявил, что в России жить лучше, чем в США
Арман Царукян

Арман Царукян. Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Российский и армянский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян назвал преимущество России над США. Его слова приводит Sport24.

Боец UFC заявил, что в США можно обливать друг друга грязью и оставаться безнаказанными. «Американец говорит мне: "Пошел в жопу". Что я должен делать? Избить его? Здесь я не могу этого сделать. В России никто бы так не сказал», — рассказал он, добавив, что в России жить лучше.

В декабре прошлого года Царукян объяснил, что выступает под флагом Армении, несмотря на то, что провел в России всю жизнь, так как считает себя армянином. Он добавил, что в разговоре называет себя российским бойцом, представляющим Армению.

Царукян выступает в UFC с апреля 2019 года. На его счету 22 победы при трех поражениях.

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      Анастасия Борисова
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