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11:23, 19 апреля 2024Россия

Чеченские политики отреагировали на задержание министра на КПП «Герзель»

В Чечне назвали попытку задержать Цакаева на КПП Герзель беспричинной
Магомед Даудов

Магомед Даудов. Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Чеченские политики вслед за главой республики Рамзаном Кадыровым отреагировали на задержание главы чеченского МЧС Алихана Цакаева на КПП «Герзель». Глава парламента российского региона Магомед Даудов назвал действия силовиков беспричинными. Об этом он написал в Telegram.

В этой связи Даудов обратился к руководству МВД России по Северокавказскому федеральному округу и попросил принять жесткие меры в отношении сотрудников, которые «вот такими непрофессиональными действиями не только порочат честь правоохранителей».

В свою очередь, депутат Госдумы из Чечни Адам Делимханов заявил в Telegram, что инцидент на КПП «Герзель» является «ничем иным, как провокацией». Он призвал тщательно расследовать случившееся и наказать виновных.

Оба политика отозвались о Цакаеве как о человеке, который на деле показал способность выполнять поставленные задачи и имеющим большое количество государственных наград.

14 апреля Цакаева попытались задержать сотрудники ДПС. Он не подчинялся требованиям полицейских и, по некоторым данным, пытался скрыться, чуть не наехав на одного из сотрудников. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал действия силовиков, заявив, что «гнать надо их из структур с треском». Руководитель Дагестана Сергей Меликов призвал воздержаться от «подогревания» ситуации и заявил, что сотрудники полиции «по праву заслужили гордое звание блюстителей порядка».

ЖЗЛ
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