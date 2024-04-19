Чешский футболист призвал Гашека вернуть заработанные в России деньги

Чешский футболист Выходил призвал Гашека вернуть заработанные в России деньги

Бывший чешский футболист Томаш Выходил, который в данный момент работает тренером академии и главой развития молодежного футбола «Новосибирска», призвал олимпийского чемпиона, двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека вернуть заработанные в России деньги. Его слова приводит «Матч ТВ».

Экс-спортсмен посчитал, что борьба Гашека с российскими игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) была некрасивой. «Мое отношение к нему изменилось в худшую сторону», — заявил он.

29 января Гашек заявил, что не вернет средства, полученные за игру в «Спартаке» в сезоне-2010/2011 Континентальной хоккейной лиги, потому что заслужил их работой. По его словам, в то время он считал Россию достаточно демократическим государством.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. Он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России. Также чех отказался считать Матч всех звезд НХЛ праздником и назвал отвратительной рекламой присутствие российских хоккеистов на мероприятии.