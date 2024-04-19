Фетисов рассказал о ненависти из-за национальности после переезда в США

Депутат Вячеслав Фетисов заявил, что его ненавидели из-за национальности в США

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, что его ненавидели из-за национальности после переезда в США. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Фетисов вспомнил, что в 1989 году, когда он начал выступать за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси», в раздевалке другие хоккеисты не любили его. «Можно было обидеться, бежать, но другим вариантом было доказать, что на Западе не правы», — подчеркнул он.

В 2022 году Фетисов рассказывал, что в США его травили и в прессе, и среди одноклубников. Он подчеркивал, что американцы были запуганы советскими атомными бомбами.

Фетисов играл в НХЛ с 1989-го по 1998 год. Он выступал за «Нью-Джерси Девилз», а также за «Детройт Ред Уингз», с которыми дважды выигрывал Кубок Стэнли.