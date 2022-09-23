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Спорт

Фетисов рассказал о ненависти к нему в США после переезда из СССР

Вячеслав Фетисов заявил, что его ненавидели в США после переезда из СССР

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал об отношении к нему в США после переезда из СССР. Его слова приводит газета «Аргументы и факты».

«Когда я приехал в США в 1989 году, меня ненавидели, потому что я из СССР. Ненависть была не только в прессе, но и в раздевалке. Там была половина ребят, которые в детстве прятались в бомбоубежищах, потому что их пугали советскими атомными бомбами», — заявил бывший хоккеист.

25 августа Фетисов высказался о возможном запрете для сборной России участвовать в хоккейном Кубке мира 2024 года. «Кубок мира без Евгения Малкина, Александра Овечкина и Артемия Панарина? Не верится мне. Если у тебя эти ребята в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) играют, почему нельзя сделать команду из них?» — задался вопросом он.

Фетисов играл в НХЛ с 1989-го по 1998 год. Он выступал за «Нью-Джерси Девилз», а также за «Детройт Ред Уингз», с которыми дважды выигрывал Кубок Стэнли.

Ксения Курашкина
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