Фетисов высказался о возможном запрете для России участвовать в Кубке мира

Вячеслав Фетисов посчитал, что сборная России будет участвовать в Кубке мира 2024 года

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о возможном запрете для сборной России участвовать в хоккейном Кубке мира 2024 года. Его слова приводит ТАСС.

«Кубок мира без Евгения Малкина, Александра Овечкина и Артемия Панарина? Не верится мне. Если у тебя эти ребята в Национальной хоккейной лиге играют, почему нельзя сделать команду из них?» — задался вопросом Фетисов. Он посчитал, что сборная России будет участвовать в турнире.

Ранее 25 августа заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли высказался об участии сборной России в Кубке мира. Он заявил, что участие команды в турнире под вопросом из-за санкций Международной федерации хоккея (IIHF).

Кубок мира — международный турнир, который проводился трижды (в 1996-м, 2004-м и 2016-м). Последний раз чемпионом стала сборная Канады.

28 февраля IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Позднее санкции продлили до конца следующего сезона.