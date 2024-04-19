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20:58, 19 апреля 2024Из жизни

Супруги делали ремонт на кухне и нашли клад с монетами на четыре миллиона рублей

В Британии супруги нашли под полом клад с монетами на четыре миллиона рублей

Фото: Alberto Pezzali / Globallookpress.com

В Великобритании супруги нашли под полом собственной кухни клад с монетами четырехвековой давности. Его стоимость оценивают в 35 тысяч фунтов стерлингов (4 миллиона рублей), сообщает издание The Guardian.

В 2019 году Бетти и Роберт Фукс купили сельский дом в графстве Дорсет, построенный в XVII веке. Потолок на кухне показался им слишком низким, поэтому они решили опустить пол. Делая ремонт, они наткнулись на фарфоровую миску, доверху заполненную монетами из золота и серебра.

Супруги сообщили о находке в государственные органы, а те перенаправили их к специалистам Британского музея. Оказалось, что под полом были спрятаны золотые монеты, серебряные полукроны, шиллинги и шестипенсовики, отчеканенные при королях Якове I и Карле I, а также серебряные шиллинги и шестипенсовики времен королев Елизаветы I и Марии I.

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Спустя четыре года Бетти и Роберт Фукс решили выставить находку на аукцион. Торги пройдут 23 апреля. По оценке специалистов, за лот удастся выручить около 35 тысяч фунтов стерлингов (4 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что 67-летний норвежец Ян Гуннар Фугельснес передал археологам древние артефакты, которые он никому не показывал с 1964 года. Еще мальчиками они с братом нашли древние монеты в старинной церкви, а потом 60 лет хранили их в коробке.

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      Олег Парамонов
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