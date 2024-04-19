Куклачев встал на ноги после пережитого инфаркта и попросил привезти ему бритву

Народный артист РСФСР, основатель московского Театра кошек, дрессировщик Юрий Куклачев сам встал на ноги после пережитого инфаркта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам сына дрессировщика, несмотря на запрет врачей самостоятельно передвигаться, Куклачев уже встал на ноги и в первую очередь дошел до зеркала. После этого артист связался с сыном и попросил привезти ему бритву, чтобы привести себя в порядок, а также мандарины для настроения.

Отмечается, что дрессировщика выпишут из больницы через 2-3 недели, после чего он планирует заняться реабилитацией и посетить санаторий.

12 апреля 75-летнему Куклачеву стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Артист перенес обширный инфаркт и операцию, во время которой пережил остановку сердца.

17 апреля стало известно, что дрессировщика перевели из реанимации в обычную палату.