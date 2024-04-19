Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:01, 19 апреля 2024Культура

Куклачев встал на ноги после пережитого инфаркта

Куклачев встал на ноги после пережитого инфаркта и попросил привезти ему бритву

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Народный артист РСФСР, основатель московского Театра кошек, дрессировщик Юрий Куклачев сам встал на ноги после пережитого инфаркта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам сына дрессировщика, несмотря на запрет врачей самостоятельно передвигаться, Куклачев уже встал на ноги и в первую очередь дошел до зеркала. После этого артист связался с сыном и попросил привезти ему бритву, чтобы привести себя в порядок, а также мандарины для настроения.

Отмечается, что дрессировщика выпишут из больницы через 2-3 недели, после чего он планирует заняться реабилитацией и посетить санаторий.

12 апреля 75-летнему Куклачеву стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Артист перенес обширный инфаркт и операцию, во время которой пережил остановку сердца.

17 апреля стало известно, что дрессировщика перевели из реанимации в обычную палату.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ не смогли уничтожить российский «Солнцепек», оставленный на ночь в поле. Им помешал «Волнорез»

      Появились подробности объединения двух российских партий

      Самый популярный фестиваль России станет еще доступнее

      ФСБ задержала подростков за попытку поджечь вертолет на российском аэродроме

      Путин предложил Совбезу обсудить вопросы госрезерва и борьбы с наркоугрозой

      ИИ-робота научили ремонтировать себе подобных

      Пассажир самолета потерял сознание во время рейса с беременной женой и не выжил

      Чешский футболист призвал Гашека вернуть заработанные в России деньги

      Водителей призвали срочно заменить одну деталь в салоне автомобиля

      В Одессе раздались взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше