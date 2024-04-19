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18:27, 19 апреля 2024Мир

МИД России пообещал ответ в случае конфискации активов

Захарова: РФ последует взаимному принципу в случае решения о конфискации активов
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В случае положительного решения о конфискации российских активов, удерживаемых в западных странах, Россия по взаимному принципу примет аналогичное решение, которое последует за этим. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте дипломатического ведомства.

«В случае конфискации активов будем руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях,
предусматривающим неотъемлемое право на ответные меры», — говорится в сообщении.

18 апреля Захарова заявила, что Москва даст решительный ответ в том случае, если Запад решит конфисковать российские активы для использования в целях усиления и финансирования Украины, добавив, что Россия также располагает большим объемом западных активов, которые могут попасть под ответные действия Москвы.

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      Виктория Кондратьева
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