Минобороны сообщило о 27 сдавшихся в плен бойцах ВСУ

Минобороны: за неделю в плен сдались 27 солдат ВСУ

За неделю 27 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен. Об этом сообщило Минобороны России в сводке за период с 13 по 19 апреля.

Данных о том, на каких участках линии соприкосновения сдались бойцы ВСУ, не приводится.

19 апреля глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о группе украинских военнослужащих, которые переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен. О своих намерениях бойцы заранее предупредили российских солдат, подчеркнул Сально. «Теперь выживут и после победы России (…) спокойно вернутся к своим семьям», — добавил он.

Ранее украинский солдат сдался в плен после того как прочитал записку, сброшенную с российского беспилотника. Он решил воспользоваться содержавшимся в записке призывом сложить оружие, поскольку, по мнению бойца, командования отправило его на невыполнимое задание.