МВД показало видео с задержанным по подозрению в убийстве байкера в Москве

Подозреваемого в убийстве байкера из-за парковки доставили в отделение полиции

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором правоохранители заводят в полицейский участок подозреваемого в совершении расправы над байкером.

Задержанного доставили в Межмунициапальный отдел МВД России «Шолоховский» Ростовской области.

На кадрах видно, как двое оперативников в маске заводят скрученного злоумышленника в полицейский отдел.

Ранее было опубликовано видео с допросом задержанного. Им оказался гражданин Азербайджана Шахин Аббасов.

17 апреля он ударил ножом байкера из-за замечания о неправильной парковке на тротуаре у жилого многоэтажного дома на улице Краснодарской в Москве. В результате пострадавший не выжил. После расправы подозреваемый скрылся. В ходе обыска у него дома силовики нашли 44 миллиона рублей.