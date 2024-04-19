На Украине запретили еще одну «пророссийскую» партию

СБУ сообщила о запрете партии «Социал-патриотическая ассамблея славян»

Суд во Львове запретил партию «Социал-патриотическая ассамблея славян» из-за возможных связей с Россией. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

Как полагают спецслужбы, лидер этой политической организации Эдуард Коваленко совершил «государственное предательство». Сейчас он, по данным СБУ, находится в Херсонской области и выступает в поддержку Российской армии.

«Там они [члены партии] агитируют местных жителей поддержать агрессора и присоединяться к рядам его оккупационных группировок», — говорится в сообщении.

В октябре 2022 года на Украине окончательно запретили деятельность 12 «пророссийских» партий. Решение приняли на основании указа президента Владимира Зеленского. Позже депутаты Верховной Рады предложили ввести ограничение на участие в выборах против политиков, связанных с такими организациями.