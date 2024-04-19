Определились полуфиналисты Лиги Европы

Немецкий «Байер», итальянские «Аталанта» и «Рома» вышли в полуфинал Лиги Европы

Определились три полуфиналиста Лиги Европы сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В следующую стадию турнира вышли немецкий «Байер», который оказался сильнее английского «Вест Хэм Юнайтед» (2:0, 1:1), итальянская «Аталанта», переигравшая английский «Ливерпуль» (3:0, 0:1), а также итальянская «Рома», выбившая «Милан» (1:0, 2:1).

Четвертый полуфиналист станет известен позднее. За последнюю путевку борются французский «Марсель» и португальская «Бенфика».

Полуфинальные матчи пройдут 2 и 9 мая. Они начнутся в 22:00 по московскому времени.