Песков ответил на вопрос о появлении на Украине сверхдальних беспилотников

Песков: Кремль не комментирует данные о сверхдальних беспилотниках на Украине

Кремль не будет комментировать данные о появлении на Украине сверхдальних беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Как сообщил британский журнал The Economist, Вооруженные силы Украины (ВСУ) разработали новейший беспилотник, который способен преодолевать расстояние до 3000 километров. Это позволяет ему долетать до Сибири.

«Здесь, конечно, вопрос не для Кремля. Разумеется, все так называемые новинки в этом плане внимательно отслеживают наши специальные службы и наши военные», — пояснил он.

В материале The Economist также отмечается, что Вашингтон опасается того, что Киев продолжит наносить удары по российской территории. «Белый дом недоволен. Он добивается от украинцев прекращения ударов... Пока что Украина игнорирует советы американцев остановить удары», — говорится в статье.