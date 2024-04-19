Подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки доставили в Москву

ТАСС: подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки доставили в Москву

Подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки и двух его братьев доставили в Москву, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Подозреваемых доставили в Москву в сопровождении оперативников», — сказал собеседник агентства.

Шахина Аббасова и его братьев задержали днем 19 апреля в Ростовской области.

17 апреля 21-летний Аббасов ударил ножом байкера, сделавшего ему замечание за парковку на тротуаре у жилого многоэтажного дома на улице Краснодарской в Москве. После убийства гражданин Азербайджана скрылся. В ходе обыска у него дома силовики нашли 44 миллиона рублей.