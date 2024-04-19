Появились кадры с полыхающим на земле российским бомбардировщиком Ту-22М3

«112» опубликовал видео с полыхающим на земле Ту-22М3 в Ставропольском крае

Появилось видео с полыхающим на земле военным самолетом Ту-22М3, который потерпел крушение в Ставропольском крае. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «112».

На представленном ролике видно, как обломки российского бомбардировщика объяты огнем и разбросаны по полю.

Как выяснило издание, сейчас ведутся поиски четвертого члена экипажа. Третий летчик получил несовместимые с жизнью травмы, утверждает «112».

Двум найденным ранее пилотам на Ставрополье уже начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

Утром 19 апреля стало известно, что в Красногвардейском округе Ставропольского края потерпел крушение военный самолет Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России.

В Минобороны назвали предварительной причиной случившегося техническую неисправность воздушного судна.