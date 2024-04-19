Появились кадры со звуками взрывов и сиреной в Белгороде

SHOT опубликовал кадры со звуками взрывов и сиреной в Белгороде

В сети появились кадры со звуками взрывов и сиреной в Белгороде. Их публикует Telegram-канал Shot.

Опубликованное видео, по всей видимости, снято в подвале. За кадром слышно несколько взрывов и вой сирены. По словам очевидцев, всего жители услышали около 10-15 взрывов. Власти ночью попросили людей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

В ночь на пятницу, 19 апреля, над Белгородом уничтожили 25 воздушных целей. В Белгороде и Белгородском районе объявляли сигнал ракетной опасности.

Минобороны впоследствии уточнило, что средства противовоздушной обороны ликвидировали над Белгородской областью 25 снарядов РСЗО Vampire и три украинских беспилотника. Тогда же три оперативно-тактические ракеты ATACMS перехватили над акваторией Черного моря.