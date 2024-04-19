Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:02, 19 апреля 2024Силовые структуры

Расправившегося с пенсионеркой 72-летнего рецидивиста осудили

В Подмосковье суд приговорил к 12 годам 72-летнего убийцу пенсионерки

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Подмосковье суд приговорил к 12 годам колонии особого режима 72-летнего местного жителя за расправу над 70-летней пенсионеркой. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ. Незадолго до преступления он освободился из колонии, где отбывал срок за расправу над изнасилованной им несовершеннолетней в 2005 году.

23 декабря прошлого года в полицию обратилась 42-летняя жительница Москвы, которая сообщила о пропаже матери. По словам женщины, пенсионерка сама ей позвонила и рассказала о похищении, после чего связь с ней пропала. Похищенная успела сказать, что ее ударили по голове и запихнули в багажник.

Следователи выяснили, что между осужденным и пострадавшей произошел конфликт, во время которого мужчина ударил женщину по голове, а потом спрятал ее в багажник. Когда женщина позвонила дочери, осужденный остановил машину и добил ее молотком. Его задержали 27 декабря.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев допустил, что Запад решил ликвидировать Зеленского. Подозреваемого в покушении на него задержали в Польше

      Самый популярный фестиваль России станет еще доступнее

      Путин наградил дочь Гагарина орденом «За заслуги перед Отечеством»

      Орбан предупредил о сползании НАТО в конфликт на Украине

      На Западе заявили о невозможности ВСУ остановить российское наступление

      В Госдуме объяснили слова командующего ВС Эстонии об ударах по России

      Глава МИД России раскрыл подробности гарантий Украине на переговорах

      Песков заявил об уточняющихся со временем нюансах проведения СВО

      Расправившегося с пенсионеркой 72-летнего рецидивиста осудили

      Назван крупнейший европейский поставщик вина в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше