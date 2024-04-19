Расправившегося с пенсионеркой 72-летнего рецидивиста осудили

В Подмосковье суд приговорил к 12 годам 72-летнего убийцу пенсионерки

В Подмосковье суд приговорил к 12 годам колонии особого режима 72-летнего местного жителя за расправу над 70-летней пенсионеркой. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ. Незадолго до преступления он освободился из колонии, где отбывал срок за расправу над изнасилованной им несовершеннолетней в 2005 году.

23 декабря прошлого года в полицию обратилась 42-летняя жительница Москвы, которая сообщила о пропаже матери. По словам женщины, пенсионерка сама ей позвонила и рассказала о похищении, после чего связь с ней пропала. Похищенная успела сказать, что ее ударили по голове и запихнули в багажник.

Следователи выяснили, что между осужденным и пострадавшей произошел конфликт, во время которого мужчина ударил женщину по голове, а потом спрятал ее в багажник. Когда женщина позвонила дочери, осужденный остановил машину и добил ее молотком. Его задержали 27 декабря.