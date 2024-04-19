Россиянкам перечислили способы стильно сочетать популярную одежду из 90-х

«Страсти»: популярные вещи из 90-х стоит смешивать с современной одеждой

Эксперт в области моды Елена Шерипова перечислила россиянкам способы стильно сочетать популярную ныне одежду из 90-х. Соответствующий материал публикует портал «Страсти».

В первую очередь специалистка посоветовала смешивать элементы старых вещей с современной одеждой, чтобы образ не выглядел костюмированным. При этом она подчеркнула, что стоит фокусироваться на одной детали. «Если вы выбрали яркий элемент, пусть он будет единственным акцентом в вашем наряде», — уточнила Шерипова.

В то же время собеседница издания объяснила популярность вещей из прошлого.

Во-первых, это ностальгия за эпохой, которая теперь кажется более беззаботной и веселой. Во-вторых, многие тренды 90-х удобны и практичны, что делает их привлекательными для современного потребителя. В-третьих, модные дома и дизайнеры часто черпают вдохновение в прошлом, представляя обновленные интерпретации старых трендов Елена Шерипова эксперт в области моды

Для составления удачных образов Шерипова порекомендовала акцентировать внимание на удобстве, поскольку тренды 90-х основаны на комфорте. Кроме того, уместно будут смотреться смешанные текстуры и разные материалы изделий.

В заключение эксперт напомнила об аксессуарах. «Небольшие детали могут дать понять, что ваш образ вдохновлен 90-ми, без необходимости полностью копировать стиль той эпохи», — подытожила она.

Ранее стилист перечислила россиянкам главные антитренды весны 2024 года. Так, в список вошли быстро вышедшие из моды брюки карго, которые имиджмейкер Эльвира Янковская посоветовала заменить на расклешенные джинсы, брюки палаццо или любые прямые в цвете металлик.