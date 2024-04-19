Российские дипломаты отказалась прислушиваться к властям Германии

Посольство: российские дипломаты почтят память бойцов РККА вопреки запрету ФРГ

Российские дипломаты в Германии найдут способ почтить память советских солдат-освободителей и помянуть жертв нацистских концлагерей. Так в российском представительстве в Берлине, как сообщает РИА Новости, отреагировали на отказ властей Германии приглашать российскую сторону на памятные мероприятия по случаю 79-й годовщины освобождения узников нацистских концлагерей.

«На планы российских загранучреждений в ФРГ в связи с 79-й годовщиной Великой Победы подобные обращения не повлияют», — поведали в посольстве.

На запрет также отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Мы расцениваем и рассматриваем данный провокационный выпад как очередной шаг германской стороны, направленный на дальнейшую политизацию в антироссийском ключе исторической памяти о ходе и итогах Второй мировой войны», — сказала дипломат.

Как сообщили в российском посольстве, в этом году в его адрес поступили обращения с просьбой воздержаться от участия в традиционных официальных мероприятиях по случаю очередной годовщины освобождения концентрационных лагерей на территории ФРГ, включая Бухенвальд, Заксенхаузен и Равенсбрюк.