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03:30, 19 апреля 2024Из жизни

Испытательница секс-игрушек рассказала о своей непростой работе

Фото: Unsplash

Испытательница секс-игрушек Венус О’Хара заявила, что мастурбирует только на работе. Ее рассказ о своей непростой работе публикует испанское издание El Pais.

О’Хара стала тестировать секс-игрушки около десяти лет назад. Свои обзоры она публикует в блоге Eros, выходящем на сайте El Pais. «Сейчас у меня дома 800 секс-игрушек, — признается она. — Я держу их в гостевой комнате, они разложены по порядку и поделены на категории».

По ее словам, при таком разнообразии нельзя полагаться только на свои желания и предпочтения. «Я не могу позволить себе использовать их повторно, поскольку всегда есть новенькое, что нужно попробовать, — объясняет О’Хара. — У секс-игрушек в наше время масса функций, их можно использовать по-разному, поэтому я испытываю их до четырех раз, прежде чем написать обзор».

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Испытательница утверждает, что порой ей не хочется мастурбировать, но работа есть работа. По ее словам, нужно зарабатывать, чтобы платить по счетам.

Ранее сообщалось, что экс-кандидат в мэры Красногорска дважды за десять дней совершил кражу в одном и том же секс-шопе. Магазин оценил общую сумму ущерба в 600 тысяч рублей.

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      Олег Парамонов
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