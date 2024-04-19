Снятая за занятием групповым сексом 11-летняя россиянка бросила школу

На Урале занявшаяся групповым сексом 11-летняя девочка перестала посещать школу

Школьница из Первоуральска, которая была запечатлена на получившем широкую огласку видеоролике с демонстрацией группового секса, бросила школу. Слова одного из ее знакомых приводит Ura.ru.

Собеседник издания рассказал, что в последний раз видел девочку в школе около месяца назад. Она прятала лицо и не досидела до окончания всех назначенных на тот день уроков и ушла.

Ранее другой источник рассказал местным СМИ, что девочка сама неоднократно делала другим детям предложения интимного характера. «Причем не намеками писала, а напрямую предлагала. Говорила, что любит [заниматься сексом]», — подчеркнул один из местных жителей.

Видеозапись была опубликована в начале марта. Сообщалось, что групповой секс был подарком школьницы двоим мальчикам на 23 Февраля. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков признался, что ему стало жутко от истории о видео, и заявил, что смотрит на вопрос «не с точки зрения правовой, а социально-педагогической».

