Украина приписала себе гибель бомбардировщика Ту-22М3 на Ставрополье

ВС ВСУ заявили о сбитии бомбардировщика Ту-22М3 на Ставрополье

Воздушные силы (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) приписали себе сбитие тяжелого бомбардировщика Ту-22М3 на Ставрополье. Об этом заявил командующий ВС ВСУ Николай Олещук в Telegram.

При этом, по информации Telegram-канала «Война с фейками», реальной причиной падения самолета стала техническая неисправность. Отмечается, что летчики успели катапультироваться из падающего бомбардировщика.

Кроме того, сообщается, что крушение Ту-22М3 произошло на расстоянии более 400 километров от линии фронта. По данным «Войны с фейками», ВСУ не обладают зенитно-ракетными комплексами (ЗРК), дальности которых хватило бы для атаки на самолет. В частности, ЗРК Patriot, который является самой дальнобойной системой противовоздушной обороны на вооружении Украины, может поражать цели на дистанции в 120-150 километров.

«Из всех ЗРК в мире на 400 километров может стрелять только российский С-400, которого, естественно, у Украины нет», — уточнили в сообщении.

Утром в пятницу, 19 апреля, в Красногвардейском округе Ставропольской области упал российский самолет Ту-22М3. Как отметили в Минобороны России, воздушное судно потерпело крушение после выполнения боевой задачи, когда возвращалось на аэродром базирования.