В ЕС призвали к осторожности в снижении поставок сжиженного газа из России

ACER: ЕС необходимо снижать импорт сжиженного природного газа из России поэтапно

Властям Евросоюза (ЕС) необходимо быть осторожными в вопросе снижения поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России. Ослаблять зависимость необходимо поэтапно, в противном случае европейские страны столкнутся с энергетическим шоком, сообщает газета Financial Times со ссылкой на заявление Агентства по сотрудничеству регуляторов энергорынков ЕС (ACER).

В организации призвали европейские власти продолжать ввоз российского СПГ, несмотря на призывы ряда государств-членов ЕС запретить импорт этого вида топлива из РФ. Это обусловлено в том числе еще большим сокращением поставок трубопроводного газа из России в конце 2024 года, когда завершится действие долгосрочного контракта на транзит через украинскую газотранспортную систему (ГТС).

На этом фоне властям ЕС необходимо найти баланс между энергетической безопасностью и стремлением нанести удар по доходам России при помощи сокращения закупок газа. «Сокращение российского импорта СПГ следует рассматривать поэтапно», — резюмировали в ACER.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков Kpler сообщила, что по итогам 2023 года суммарный экспорт российского СПГ составил 32,33 миллиона тонн. Доля страны на мировом рынке сжиженного газа составила около 8 процентов и является четвертой по величине после США, Катара и Австралии. В свою очередь, на европейском рынке доля поставок из России (15,5 миллиона тонн) в прошлом году оценивалась примерно в 16 процентов.