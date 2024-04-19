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14:48, 19 апреля 2024Бывший СССР

В Литве рассказали о гражданстве напавших на экс-главу ФБК

Прокурор Лауцюс: напавшие на экс-главу ФБК Волкова были гражданами Польши

Фото: Star-Media / IMAGO / Globallookpress.com

Напавшие на экс-главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов) оказались гражданами Польши. Об этом сообщил главный прокурор Вильнюсской районной прокуратуры Юстас Лауцюс, передает LRT.

«Арестованы двое лиц, подозреваемых в нанесении ущерба здоровью Леонида Волкова. Задержаны 3 апреля в Варшаве, Польша. Это двое граждан Польши. (...) В настоящее время они находятся в Польше, признаны подозреваемыми», — рассказал он.

По словам прокурора, нападавшие могли скрыться из Вильнюса в Варшаву «обычным способом». Он не уточнил, было ли нападение совершено по политическим мотивам, однако отметил, что эта версия является одной из основных.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что напавших на Волкова задержали в Польше. По его словам, Варшава передаст их Вильнюсу.

О нападении на Волкова в Вильнюсе стало известно 12 марта. Как рассказали его соратники, неизвестные разбили окно в его машине, распылили слезоточивый газ и начали бить его молотком. После этого на место произошедшего прибыли полиция и скорая помощь.

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      Александр Курбатов
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