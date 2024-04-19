В МВФ назвали причины устойчивости экономики России

В МВФ объяснили устойчивость экономики России стабильностью поставок нефти

Устойчивость российской экономики на фоне санкций последних двух лет объясняется стабильностью экспорта углеводородов, а также ростом частного потребления, позволившим увеличить ВВП на 2,9 процентного пункта. Об этом со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ) сообщает ТАСС.

В материалах отмечается, что российская нефть, которая ранее шла в Европу, теперь поступает в другие страны, в частности Китай и Индию. Еще одним фактором, влияющим на ситуацию в экономике РФ, там назвали замену импорта отечественными товарами в рамках перестройки экономики, что приводит к инвестициям в новые мощности производства.

Ранее в МВФ заявили, что со второй половины 2023 года российская нефть продавалась на глобальном рынке в основном выше потолка цен, установленного странами «Большой семерки» на уровне в 60 долларов за баррель.

В апреле аналитики фонда повысили прогноз роста российской экономики по итогам 2024 года до 3,2 процента против ранее ожидавшихся 2,6 процента.